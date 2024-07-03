Власти Евросоюза (ЕС) планируют ввести импортные пошлины на все товары с площадок электронной торговли КНР, в частности Aliexpress, Temu и Shein, в том числе на те, стоимость которых ниже 150 евро.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Financial Times.

Подобный пересмотр импортных пошлин ЕС направлен, по их данным, на борьбу «с притоком большого числа дешевых товаров». В июле Еврокомиссия (ЕК) предложит отменить действующую ценовую планку в 150 евро, при которой товары можно приобретать беспошлинно, говорится в публикации. По данным ЕК, в прошлом году в ЕС было импортировано 2,3 млрд таких товаров.

В конце мая власти КНР направили замглавы ЕК Валдису Домбровскису письмо, в котором предупредили об ответных мерах Китая на случай, если ЕС намерен начать торговую войну против Пекина, повысив тарифы на китайские товары. Согласно тексту, китайские власти озабочены участившимися в ЕС случаями антидемпинговых расследований в отношении компаний из КНР и надеются на восстановление нормального торгово-экономического взаимодействия с блоком. В качестве ответной меры на дальнейшие недружественные шаги официального Брюсселя Пекин рассматривает повышение тарифов на импорт европейской сельскохозяйственной продукции и авиационной техники.