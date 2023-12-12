Многие граждане уже давно покупают товары на заграничных платформах электронной торговли. Большой выбор, доступные цены, реальные скидки – все это делает такие покупки более привлекательными, чем шоппинг в местных торговых точках. Чаще всего таким образом покупают одежду и обувь, иногда предварительно померив ее в обычном магазине, где она стоит на порядок дороже. Кто-то покупает без примерки, точно зная размер или надеясь, что повезет. Если не повезет, вещь проще выставить на продажу, чем отправить обратно, а то получается накладно. Но даже с учетом риска проколов это выгодно, и многие совершают такие покупки ежемесячно. На втором месте по популярности покупка парфюмерии и косметики, книги, домашняя утварь и мобильные телефоны.

Интерес к электронной торговле продолжает расти, что отражается в данных статистики. По информации Центрального банка только за январь — октябрь 2023 года объем электронной торговли составил 30 млрд 322 млн манатов, что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года. Одна из популярных платформ электронной торговли имеет в Азербайджане 1 300 000 пользователей. Очевидно, что доступные цены побуждают население приобретать продукцию за рубежом. Сейчас ежемесячный лимит на беспошлинные покупки составляет 300 долларов.

Граждан возможность покупать выгодно, безусловно, устраивает, чего не скажешь об отечественных предпринимателях. Их бизнес находится под угрозой, а кое-кто уже и закрыл свои магазины, другие находятся на грани закрытия. А все из-за взвинченных в несколько раз по сравнению с заграничными ценами.

На днях некоторые отечественные предприниматели обратились в связи с этим к правительству. Объемы продаж в их магазинах за последние месяцы значительно сократились.

Они подчеркивают, что электронная коммерция оказывает значительное влияние на их бизнес. Так, в Турции сейчас довольно низкие цены, потому многие жители нашей страны предпочитают приобретать там товары через интернет. Бизнесмены отмечают, что если налоги и таможенные пошлины снизятся, то они смогут остаться на плаву.

Предприниматели говорят о том, что есть несколько причин, почему такая разница в цене между товаром за рубежом и тем, что продается в наших магазинах. В частности, речь о высокой таможенной пошлине, отсутствии дифференциального подхода к НДС, получении НДС от предпринимателя до продажи товара, высокой арендной плате, недобросовестной конкуренции зарубежных интернет-магазинов в стране, высокой стоимости транспортировки. Эти и ряд других факторов приводят к тому, что деньги азербайджанских потребителей утекают из страны, что невыгодно ни предпринимателям, ни правительству.

Эксперт- экономист Рауф Гараев в беседе с # отметил, что в нашей стране уже давно большую популярность приобрела турецкая платформа онлайн-продаж платформа Trendyol.

«Почему? Во-первых, это удобно. Во-вторых, покупки обходятся где-то в 2 раза дешевле, чем в отечественных магазинах. Наши магазины покупают эти же самые товары плюс платят 15% таможенных пошлин, плюс 18 % НДС, и в итоге получается значительная сумма, которая не может не сказаться на цене товара. К тому же, за хранение товара на складе приходится платить, есть еще и другие расходы. Возьмем, вещь, которая стоит 10 манатов и прибавим налоги и расходы (в общей сложности где-то 56%) плюс где-то 20% — 30% сверху, чтобы предприниматель мог получить прибыль. Получится, что она обойдется покупателю гораздо дороже. Многие жители нашей республики уже не хотят приобретать товар даже через местные онлайн платформы. Тут выигрывают не только граждане, но и банк, за услуги которого нужно платить, карго фирма, налоговая система, которая выявляет предпринимателей, чтобы взымать с них налоги. Многие торговые точки у нас приобретают товар на тех же турецких платформах, а тут перепродают втридорога. Ну и кто у них будет что-то покупать? Только те, кто с онлайн-торговлей незнакомы вообще, а таковых все меньше», – говорит экономист.

Но, по словам Р.Гараева, в интернете в последнее время ходят слухи, что с января следующего года будет введено ограничение на беспошлинные поставки товаров из-за границы на сумму более 150 манатов.

«Пока непонятно, информационный вброс это или все правда так и будет. Но не думаю, что это правда, так как и сейчас есть лимит на беспошлинные покупки в размере 300 долларов. Он был введен в 2020 году, до этого лимит составлял 1000 долларов. Хотя, конечно, те бизнесмены, которые прогорают из-за онлайн-торговли могут тем или иным образом лоббировать свои интересы. Надо не вводить дополнительные ограничения, а создать для бизнесменов возможность продавать товар в стране по доступным ценам. А значит, следует пересмотреть налоговую политику в этом вопросе», – уверен он.