Обнародован прогноз погоды на 10 мая.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Умеренный южный ветер вечером сменится северо-западным.

Температура воздуха составит ночью 11-16° тепла, днем 18-23° тепла. Атмосферное давление составит 763 мм рт. ст., относительная влажность воздуха – ночью 60-70%, днем 40-50%.

Завтра в районах Азербайджана будет преимущественно без осадков, но днем в некоторых горных и предгорных районах ожидаются осадки, местами ливни, молнии, град, в высокогорьях с переходом в снег. Ночью и утром местами туман. Умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 10-15° тепла, днем 20-25° тепла, в горах ночью 3-8° тепла, днем 11-16° тепла.