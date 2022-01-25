Из выжженной оккупацией и войной территории Карабах готов преобразиться в региональный плацдарм высокотехнологичного и инновационного роста, привлекающий инвестиции со всех уголков света.

На этом нелегком пути привлечение капиталовложений в освобожденную часть страны – важнейший вопрос текущей повестки. Ведь от притока инвестиций зависит будущее экономического роста и развития Карабаха. Как видно из последних данных статистики, не только иностранные, но и местные бизнесмены готовы попробовать здесь свои силы. К настоящему времени в Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) поступило 945 заявок от предпринимателей, желающих вести бизнес на освобожденных от армянской оккупации территориях.

Сообщается, что примерно половина из них (446 заявок) относятся к инвестиционным проектам. При этом структура обращений распределена следующим образом: строительство — 27%, торговля и услуги — 27%, промышленность — 21%, сельское хозяйство — 18%, туризм, здравоохранение образование, культура, транспорт и логистика — 7%. Данные про общий объем планируемых частными копаниями инвестиций не сообщаются.

Во главе угла эффективности инвестиционных процессов находятся безопасность и стабильность, а потому так важно оказывать государственную поддержку устремившимся сюда предпринимателям, считает доктор экономических наук, профессор Салех Мамедов.

По его свидетельству, государство может поддержать льготным кредитованием строительство предприятий, покрывать до 50% расходов научно-технических производств. Поскольку это залог высоких прибылей для страны, в том числе за счет будущих налоговых поступлений. Наконец, это стимул для развития территорий. Государство может взять на себя научно-техническое содействие работающему там бизнесу, бесплатно создавать информационные ресурсы, программное обеспечение. «Таким образом развивался бизнес в Турции и Англии. Скажем, в братской стране сегодня реализуются десятки программ поддержки малого и среднего предпринимательства», — пояснил ученый.

Добрую службу, заметил он в беседе с #, сослужат также льготные кредиты по линии государства участникам войны, семьям шехидов, ветеранов войны на развитие бизнеса в освобожденной части страны. Разумеется, государству следует контролировать целевое использование этих средств, а в результате мы получим новые рабочие места, предприятия и растущую экономику. По словам аналитика, на освобожденных территориях будет развиваться главным образом сельское хозяйство, которое не облагается налогами. В довесок прочему, считает он, здесь было бы целесообразно установить льготы по налогу на прибыль, значительно сократить или же полностью ликвидировать подоходный налог.

В свою очередь председатель Общества международных экономических исследований Ekonomiks профессор Фикрет Юсифов уверен, что на волне растущего интереса бизнеса нужна государственная гарантия инвестиций и ликвидация налогового бремени, а также государственные гарантии сохранности инвестиций. Кроме этого, экономист предлагает в рамках закона запретить вмешательство чиновников в дела бизнеса. «Если соблюсти эти условия, мы сможем привлечь в Карабах миллиарды долларов. Такими льготами можно заинтересовать местный капитал, который утекает за границу. Повернуть его русло в сторону наших освобожденных территорий».