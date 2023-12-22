В этом году позиции импорта в нашу республику значительно выросли, положив начало некоторой обеспокоенности в экспертных кругах. Экономисты утверждают, что растущий ввоз заморских товаров, особенно продовольствия, вредит макроэкономическим показателям страны, негативно сказывается на внешнеторговом балансе и мешает развитию внутреннего производства.

Прирост ввоза заморской продукции в структуре внешней торговли за десять месяцев нынешнего года впечатляет экспертов еще и по факту снижения экспортных доходов от нефти и газа. По их словам, несмотря на сравнительно более скромные показатели притока валюты, ее отток на импорт зарубежных товаров не только не сократился, но даже увеличился. В результате сократилось по сравнению с прошлым годом положительное сальдо внешнеторговых операций. Как отмечает в беседе с # депутат и эксперт Вугар Байрамов, за упомянутые месяцы наблюдается уменьшение активного внешнеторгового баланса к показателю прошлого года. Внешнеторговый оборот республики составил 37 млрд 367 млн долларов. При этом на долю экспорта приходится 23 млрд 193 млн долларов, а импорт вырос до 14 млрд 174 млн. Депутат отметил, что за отчетные месяцы импорт в страну увеличился на 4,6 процента, а экспорт при этом сократился на 7,7 процента.

«Если приглядеться к структуре внешнеторгового баланса, то можно увидеть, что понижение цен на энергоносители по сравнению с предыдущим годом привело к уменьшению стоимости нашего экспорта, — говорит парламентарий. – Однако тенденция увеличения импорта сохраняется. Иными словами, если сравнивать с прошлым годом, в этом финансовом цикле мы приобрели больше заграничной продукции. Известно, что импорт приводит к оттоку валюты из страны, тогда как экспорт, напротив, приносит валютные доходы. Поэтому растущие позиции ввоза для нас нежелательны. Одновременно можно увидеть, что увеличивается ввоз продуктов питания. Например, импорт говядины возрос на 93,3 процента, сигарет — на 48,9 процента, мучных кондитерских изделий — на 12,7 процента, шоколада и шоколадных изделий — на 12,6 процента, свежих овощей — на 4,9 процента. Все это говорит о необходимости ускорить процессы импортозамещения, особенно в сегменте продовольствия за счет расширения местного производства продуктов питания».

Удешевление валют у торговых партнеров Азербайджана России и Турции тоже приводит к росту импортируемых сюда товаров. Импорт становится выгоден в плане его удешевления при покупке на более крепкую национальную валюту. Однако все это никак не влияет на понижение цен – продовольственная инфляция, по данным Государственного комитета статистики, хоть и понизилась, но все еще остается на двузначном уровне. Индекс потребительских цен в январе-ноябре составил 109,4% по сравнению с прошлым годом, продукты питания, напитки и табачные изделия — 110,4%, непродовольственные товары — 108,9%, платные услуги, оказанные населению, составили 108,6%. Как видно, особенно сильно дорожают продукты питания.

По признанию экономиста Рауфа Гараева, текущая ситуация с ростом объемов импорта является следствием достаточно сложного положения в сфере местного производства, особенно легкой промышленности. По его свидетельству, падение турецкой валюты и удешевление товаров в соседней Турции усилило негативное влияние от массового ввоза из соседней страны на местные сферы производства.

Для развития местного производства нужно повышать интерес бизнеса к нашей стране, чтобы предпринимателям было интересно и выгодно работать в республике, уверен Рауф Гараев. «Чтобы достигнуть этой цели, нужно избавиться от коррупции, монополий на рынке и провести коренные преобразования в судебно-правовой системе. Только добившись этого, можно ожидать развития бизнеса, притока инвестиций и местного производства товаров. Иначе никто из потенциальных инвесторов не станет вкладывать здесь свои деньги. Мне постоянно приходится слышать, что проживающие за рубежом соотечественники хотят построить в Азербайджане свой бизнес, но ознакомившись с местными реалиями, они уходят восвояси. Постоянно приходится слышать о том, что невозможно начать свое дело в Азербайджане без поддержки чиновников», — пояснил Гараев.

По его словам, массовый импорт товаров турецкого производства приводит к упадку местной легкой промышленности, где и без этого много проблем. «Турецкая продукция легкой промышленности поглощает азербайджанский рынок, — считает он. — Таким положением дел недовольны многие бизнесмены, потенциал этой сферы остается невостребованным. В советское время у нас была своя легкая промышленность, однако в независимом Азербайджане так и не смогли добиться ее развития. Проблема заключается еще и в том, что даже создавая в стране предприятия, проблематично найти рынок для их сбыта».