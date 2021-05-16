Местный рынок растительного масла зависит от импорта

Основная причина того, что цены на продукты питания стремятся вверх, — пандемия коронавируса, оказавшая негативное влияние на мировую экономику. Подорожание кормов, удобрений и доставки продуктов питания отразилось на стоимости продуктов.

В нашей стране тройка продуктов-лидеров по росту цен — растительное масло, яйца и сахар. Особенно беспокоит азербайджанцев рост цен на подсолнечное масло. За последний год цены на этот продукт выросли почти в два раза: если в прошлом году бутылка масла едва достигала 2 манатов, сейчас ее цена стартует с четырех. Эксперты поясняют это тем, что на резкое подорожание подсолнечного масла влияют как мировые тенденции, так и внутренние проблемы. Цена на масло зависит от спроса на мировом рынке, а он весь год был чрезвычайно высок. Причем, дорожают все виды этой продукции — как соевое, оливковое, рапсовое, так и самое популярное – подсолнечное и кукурузное.

По мнению аналитиков, витку цен послужило подорожание пальмового масла. За год цены на пальмовое масло на Малайзийской бирже выросли более чем на 120% и составили $1091 за 1 тонну, пишет Bloomberg. Подорожание запустило маховик ценового роста на мировом рынке, поскольку объем потребления пальмового масла в мире превышает 75 миллионов тонн. А рост котировок может вызвать рост цен, как минимум в ресторанной и кондитерской индустрии, на косметическом рынке. Эксперты объясняют скачок цен на пальмовое масло дефицитом рабочей силы, который возник из-за пандемии коронавируса в Малайзии и Индонезии.

Подорожание продукта массового потребления – пальмового масла подстегнуло цены на прочие растительные масла и повлияло на потребительские привычки. Потребление пальмового масла сократилось, и, если тенденция к росту цен сохранится, перемены в пищевых привычках могут привести к изменению принципов, по которым люди выбирают продукты питания. Кстати сказать, определенные изменения уже охватили рынок и выражаются они в растущем потреблении других растительных масел. Специалисты ожидают, что на этом фоне мировое производство растительных масел вырастет по сравнению с текущим сезоном на 4%, а мировое потребление – на 3%, в результате чего конечные запасы растительных масел сократятся до самого низкого за последние десять лет уровня.

Несмотря на декларируемую политику развития внутреннего производства, за последние годы Азербайджан нарастил импорт растительного масла, а потому прочно зависит от процессов, происходящих на мировом рынке. Подорожание этого продукта мгновенно отразилось на расценках внутри страны, что в целом ожидаемо, учитывая статистику растущего импорта. По подсчетам специалиста по сельскому хозяйству Вахида Магеррамова, с 2015 года произошло снижение производства растительных масел на 41,9%, при этом импорт увеличился аж на 26,9%.

Так, за 4 года производство растительного масла упало со 106,6 тыс. тонн до 75,1 тыс. тонн, а импорт одноименной продукции увеличился со 129,1 тыс. тонн до 163,9 тыс. тонн. А ведь еще 10 лет назад производство растительных масел в стране было на более высоком уровне. Скажем, еще в 2010 году производство растительных масел составляло 89 тыс. тонн, а в позапрошлом году оно сократилось до 75,1 тыс. тонн. И если в 2010 году в страну было ввезено 109,1 тыс. тонн растительных масел, то в 2019 году импорт одноименного продукта увеличился на 50,2% и составил 163,9 тыс. тонн.

При этом в минувшем году импорт жиров и масел растительного и животного происхождения вырос до 166,2 тыс. тонн. Примечательно, что в первом квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года ввоз по этой позиции увеличился на 40,2% в физическом весе и на 96,2% в стоимостном выражении. Спрос на растительное масло в Азербайджане составляет примерно 158-160 тысяч тонн в год и полностью удовлетворяется за счет импорта, заметил эксперт. А ведь сырье для производства кукурузного, подсолнечного и других растительных масел можно было в достатке производить в стране, тем более что для выращивания этих культур у нас имеются все условия.

Подорожание «пальмы» подстегивает цены не только на растительное масло, но и на весь ассортимент производной продукции. Эксперты прогнозируют подорожание кондитерской и молочной продукции, шоколада, конфет, мороженого и прочих десертов. Пальмовое масло, помимо сладостей, входит в состав и другой продукции, не продовольственной, например, зубной пасты, губной помады и т.д. Эти импортируемые в Азербайджан товары подорожают соответственно.