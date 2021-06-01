В Азербайджане ожидается подорожание кофе, поскольку мировые цены на этот импортируемый в страну продукт выросли до четырехлетнего максимума.

Цены на кофе сорта арабика резко повысились на фоне сокращения поставок из Бразилии и логистических проблем в Колумбии, сообщает Trading Economics. Стоимость июльского контракта на американской бирже ICE поднималась до максимальных с конца 2016 года 1,57 доллара США за фунт, прежде чем опуститься до 1,55 доллара США.

Засуха в крупнейших странах-производителях кофе сорта арабика привела к снижению прогнозов урожая в этом сезоне, а также рискам для урожая в наступающем году. Тем временем, экспорт из Колумбии, которая является вторым крупнейшим экспортером арабики, осложняется из-за антиправительственных протестов, сопровождающихся перекрытием дорог.

По информации Reuters, производители кофе в Бразилии намерены пересмотреть контракты на его продажу экспортерам в сторону увеличения цен, поскольку фермеры уже начали реализовывать кофе почти вдвое дороже, чем в 2020 году. Ранее стало известно, что подорожает и индийский чай. Причина – пандемия COVID-19 охватила районы, где выращивают кусты чая. По данным индийской чайной ассоциации, в штате Ассам на карантин закрыты 90% плантаций. Вместе с тем, в чайные регионы пришла сильнейшая засуха. Эксперты пока не могут точно сказать, как сильно черный чай подорожает для потребителей в ближайшее время.

Подорожание кофе в мире не обойдет и местный рынок, поскольку Азербайджан импортирует этот продукт. По данным Госкомтаможни, только в январе-апреле этого года в страну ввезли кофе, чая, мате и специй на 19,9 млн долларов США. Сообщается, что импорт увеличился в этом году почти на 5%. Интерес к кофе за последние годы в нашей стране вырос, а «внедрению бодрящего напитка в массы» способствует растущий ассортимент кофейных напитков в ресторанах и кофейнях столицы. Кроме того, в Баку открылось немало кофеен международных брендов, что приводит к популяризации кофе, особенно у молодежи, широкую популярность получает «кофе на вынос». По наблюдениям специалистов, растет число ценителей «экспрессо», «американо» и молочных кофейных напитков.

Рынок кофе в нашей стране набирает обороты, а спрос из кофеен переходит розничную торговую сеть. Сегодня в магазинах продается кофе на любой вкус – молотый, в зернах, растворимый различных марок и ценовых категорий. Считается, что для того, чтобы развить в Азербайджане кофейную культуру, необходимо сделать кофе доступным напитком для широких масс, при этом понятно, что грядущее подорожание этому не поспособствует. Дальнейший рост на импортируемые товары широкого потребления также продолжится. Импортируемая инфляция, а также повышение тарифов на дизельное топливо, бензин и воду сыграли заметную роль в изменении показателей индекса потребительских цен (CPI). Так, с января по апрель 2021 индекс CPI в Азербайджане возрос с 169 до 174 процентных пунктов.

Несмотря на стабильную монетарную политику Центробанка по удержанию маната и внутренних цен, импортируемая инфляция подогревает подорожание продовольствия с начала текущего года. По мнению аналитиков, главной причиной ускорения инфляции стала накачка американской экономики. В Штатах с начала пандемии правительство приняло уже три программы поддержки общей стоимостью около 5 трлн долл. Первые две программы – еще во время администрации Дональда Трампа. А последний план стимулирования почти на 2 трлн долл появился уже при Джо Байдене. Накачка американской экономики отразилась и на мировых рынках.

Экономисты указывают, что есть только одна возможность, чтобы свести к минимуму влияние этих процессов – усилить внимание к внутреннему производству, обеспечив конкретность деловой среды.

Однако в текущей ситуации на мировой ценовой виток накладываются специфические реалии в сегменте местного импорта. Кроме того, несмотря на заявленный рост внутреннего производства, увеличиваются объемы продовольственного импорта.