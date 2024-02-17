Правительство Норвегии планирует весной представить на рассмотрение парламента страны план самого масштабного увеличения национальных расходов на оборону со времен Второй мировой войны. Об этом заявил глава норвежского правительства Йонас Гар Стёре, выступая на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, передает ТАСС.

«Через несколько месяцев я представлю парламенту предложения о самом большом увеличении наших оборонных расходов — как структурном, так и финансовом — со времен Второй мировой войны. Мы делаем это в соответствии с региональными планами, которые были согласованы [на июльском саммите НАТО] в Вильнюсе», — сказал Стёре.

Говоря о продолжающемся конфликте на Украине, он обратил внимание на необходимость наращивать производство вооружений по обе стороны Атлантики, усиливать взаимодействие внутри НАТО, а также между альянсом и Киевом.

«Для наращивания масштабов производства нам необходимо значительно лучше координировать усилия. Однако помните, что Россия, вероятно, сможет обойти другие страны, если сравнивать количество вооружений», — отметил Стёре, добавив, что РФ также обладает значительными людскими ресурсами для пополнения своих вооруженных сил. «Поэтому нам необходимо быть умнее, внедрять инновации и новые технологии. Мы уже вкладываем деньги и усилия в воплощение украинских инновационных решений на территории Украины», — добавил он.