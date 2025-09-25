Армения сократит оборонные расходы в 2026 году почти на 16%, составив 560 млрд драмов (около $1,46 млрд).

Как передают армянские СМИ, правительство страны в четверг утвердило проект госбюджета на 2026 год.

«Расходы на обеспечение обороны Армении в 2026 году, в частности, поддержание боевой готовности для обеспечения стратегического развертывания ВС, обеспечение защиты государственных границ от внешних врагов, составят 560 млрд 98 млн драмов (примерно $1,46 млрд)», — говорится в опубликованном на сайте правительства проекте госбюджета.

Отметим, что в 2025 году Армения увеличила военные расходы на 20%, они составили 664 млрд драмов ($1,73 млрд).