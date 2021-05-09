Сторонники независимости Шотландии выиграли выборы в местный парламент

Шотландская национальная партия (SNP) победила на выборах в однопалатный парламент Шотландии, увеличив свои шансы в дальнейшем оказывать более активное давление на Лондон с целью проведения повторного референдума о независимости. После того, как в субботу, 8 мая, определилась ситуация с 86 мандатами, стало известно, что SNP получает 64 из них в борьбе за 129 мест в региональном законодательном органе.

Лидер SNP и глава правительства Шотландии Никола Стерджен уже заявила, что будет настаивать на референдуме, если сможет заручиться большинством в национальном парламенте.

Между тем британский премьер Борис Джонсон уже отклонил возможность проведения нового референдума о независимости Шотландии. В интервью The Daily Telegraph он назвал подобную инициативу «безответственной и безрассудной». (DW)