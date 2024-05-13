Выступающие за независимость Каталонии партии лишились большинства в местном парламенте. Победу на выборах одержала партия премьера Испании Педро Санчеса.

В Каталонии 12 мая прошли досрочные парламентские выборы. По результатам обработки 99,5% бюллетеней, победу одержала Социалистическая партия Каталонии (PSC) (отделение социалистической партии Испании, PSOE), представляющая премьер-министра страны Педро Санчеса.

Социалисты получили 42 места в каталонском парламенте, в то время как основные сторонники независимости «Вместе за Каталонию» (Junts per Catalunya) во главе с экс-главой региона Карлесом Пучдемоном — только 35 кресел. Каталонская левая партия (Esquerra Republicana de Catalunya, ERC), также поддерживающая независимость региона, по результатам выборов потеряла 13 мест в местном парламенте, заполучив только 20. Таким образом, сепаратистские силы региона потеряли контроль над парламентом (для большинства необходимо занять 68 мест), что поставило под удар каталонское движение за независимость. Впервые за сорок лет регион может возгласить лидер партии, которая не поддерживает сепаратистские настроения. (РБК)