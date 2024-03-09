В Бусто-Арсицио (Италия) продолжается первый олимпийский квалификационный турнир по боксу.

Как сообщает azerisport.com, свои бои в 1/8 финала провели две боксерши сборной Азербайджана.

Зейнаб Рагимова (54 кг) – Скарлетт Дельгадо (Канада) — 0:5

Шахла Аллахвердиева (66 кг) – Анастасия Черноколенко (Украина) — 0:4

Отметим, что девяти спортсменов «милли» на турнире выступили уже шестеро.

Полуфиналисты турнира получат лицензию на Олимпиаду-2024. Однако в весовой категории 57 кг у женщин лицензии получат только финалисты, а в весе 60 кг – занявшие первые три места.