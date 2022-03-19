Наша страна никогда не отличалась большим количеством водных ресурсов. По ним мы занимаем последнее место среди стран Южного Кавказа. Но с каждым годом эта проблема становится все более ощутимой.

Один из главных источников водных ресурсов – река Кура стремительно мелеет. Недавно по данному поводу высказалась начальник Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева, которая рассказала, что за последние 10 лет объем воды, поступающей в страну по реке Кура, сократился на 31%, а в ее низовьях — на 53%. Этому, по ее словам, способствует чрезмерное использование куринской воды.

Одной из причин называют еще и строительство крупных водохранилищ на притоках Куры, создание искусственных прудов для разведения рыбы, усиление эрозии речного дна и др.

Обмеление Куры ставит под угрозу немалую часть сельскохозяйственного сектора страны. Особенно печальная ситуация в Нефтчалинском районе. В устье реки уровень упал так сильно, что речная вода смешалась с соленой водой Каспия. Из-за того, что вода стала соленой, у местных фермеров возникли трудности с орошением, а многие задумались над тем, что будет с посевом этого года и стоит ли его вообще осуществлять.

К тому же вода из этой реки до сих пор используется и как питьевая, в том числе в столице и, конечно, многих волнует вопрос, не будет ли дефицита воды. В Азерсу уверяют, что нет, воды хватит не только на столицу, но и на ряд других городов и сел. Но в некоторых населенных пунктах уменьшение воды в Куре привело к сложностям. Именно из-за проблем с обеспечением питьевой воды в 2020 году был введен в эксплуатацию первый магистральный водопровод из Сальяна в Нефтчалу. Планируется и строительство второго водопровода.

По словам эколога Тельмана Зейналова, проблема в том, что много куринской воды идет на орошение, в частности на парниковое орошение.

«Надо бережно относиться к водным ресурсам. Если будет их нехватка, рано или поздно встанет вопрос о повышении цен на воду. Цены и без того уже подняли, но это еще не предел», – говорит он.

Руководитель экологической организации «Рузгар» Ислам Мустафаев отметил, что уже несколько лет в некоторых частях страны наблюдается острая нехватка куринской воды.

«В верхнем течении реки очень много воды стали брать на орошение и другие цели. Кроме того, надо учитывать изменение климата, в последние годы заметно потеплело, и толщина ледников стала уменьшаться. Это не могло не сказаться на количестве водных ресурсов страны», – подчеркнул он.

Эколог отметил, что надо регулировать баланс воды.

«Безусловно, в Азербайджане есть и другие источники питьевой воды. Так, в столицу вода поступает из нескольких источников. Но в Сальянском и Нефтчалинском районах нехватка воды уже остро ощущается. Нужно грамотное управление водными ресурсами. Из-за неправильного орошения теряется порядка 50% потери воды, этот вопрос надо решить», – сказал Мустафаев.

Экономист Асиман Гулиев также заявил, что падение уровня воды в Куре создаст весомые проблемы в Сальянском и в Нефтчалинском районах.

«Куринскую воду используют очень интенсивно плюс негативную роль сыграло изменение климата. Орошаемых земель, – сказал эксперт, — все больше. Аграрная политика должна быть такова, чтобы и производительность выросла и природные ресурсы не тратились впустую, а оптимально. Сейчас мы используем много воды, а результата мало».

Ранее Комиссия по эффективному использованию водных ресурсов заявила, что в Азербайджане будет внедрен механизм интегрированного управления использованием воды.

Соответствующие государственные структуры и местные органы исполнительной власти, представленные в комиссии, получили необходимые поручения по применению механизма интегрированного управления с целью обеспечения эффективного и экономного использования водных ресурсов бассейна реки Кура — с Мингячевирского водохранилища до устья реки Кура. Но окажутся ли эти меры действенными, покажет время.