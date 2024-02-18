Российские оккупанты расстреляли шестерых пленных украинских воинов на позиции «Музей» (на «Зените») в Авдеевке. Об этом сообщает украинский мониторинговый проект DeepState. Он утверждает, что долгое время не принималось решение об уходе с этой позиции – пока 13 февраля не начал заканчиваться боекомплект и запасы воды. По данным проекта, тогда произошла неудачная попытка деблокировать позицию, во время которой несколько бойцов и получили ранения.

Как известно, во время телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским президент США Джо Байден обвинил Конгресс в бездействии. Именно это, по его словам, обусловило выход ВСУ из Авдеевки, сообщает пресс-служба Белого дома. Американский лидер подчеркнул, что бездействие Конгресса привело к первым заметным успехам российских войск на фронте.

«Украинские военные были вынуждены уйти из Авдеевки после того, как украинским солдатам пришлось нормировать боеприпасы из-за сокращения запасов вследствие бездействия Конгресса, что привело к первым заметным успехам России за последние несколько месяцев», — сказал Байден. Но это только часть правды. Безусловно, немалая вина в случившемся лежит и лично на президенте Украины Владимире Зеленском.

Начнем с глобального. Обязанность политического руководства любой страны состоит в недопущении войны с заранее более сильным противником. Как ни крути, но именно в период президентства Владимира Зеленского, а не Петра Порошенко началось полномасштабное вторжение в Украину российских оккупационных войск. «Единственное, о чем мы можем сожалеть, это о том, что не начали наших активных действий раньше, полагая, что мы имеем дело с порядочными людьми» – заявил на днях президент РФ Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину.

По сути, это было признание того, что именно Петру Порошенко, при активной поддержке тогдашнего канцлера ФРГ Ангелы Меркель, удалось выиграть для Украины драгоценное время, чтобы лучше подготовиться к большой войне с РФ. Начал которую Путин, видя происходящее в Украине, у руля которой оказался человек, не имеющий никакого политического опыта, но имеющего совершенно очевидные приоритеты.

Достаточно напомнить, что в феврале 2022 года, незадолго до начала полномасштабного российского вторжения, в интервью «РБК-Украина» Зеленский заявил, что Украина не может позволить себе увеличение армии, потому что тогда придется отказаться от инфраструктурных проектов. В итоге, Украина встретила российское полномасштабное вторжение крайне малообеспеченной в плане оружия и военной техники, не говоря уже о строительстве оборонительных сооружений. Все это стоило Украине огромного числа жизней военнослужащих и потери территорий. И в этом уж точно не американская сторона виновата.

Она, как и иные союзники Украины, как раз громко предупреждали о неизбежности большой войны с Россией. Но, Владимир Зеленский и все его окружение тогда сделали целый ряд заявлений о том, что нет поводов для беспокойства, что никакого вторжения российских войск не будет, и что не стоит внешним силам нагонять страху. Что из всего этого вышло- все помнят.

Помнят все и про шокирующих масштабов коррупцию в Министерстве обороны Украины в течение этих двух лет. Но, отрицавшего эти факты, впоследствии доказанные, экс-министра обороны Украины Резникова так и не привлекли к уголовной ответственности. Более того, его провожали аплодисментами в Верховной Раде. И в этом тоже не виноваты США и иные союзники Украины.

Коснусь и Авдеевки. Теперь уже бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный хотел отступить из города, но Зеленский был против и лично туда приехал. Об этом писал Bild. Президент Украины предпочел сделать селфи из Авдеевки. Там, где он его сделал, сейчас водружен российский флаг. А украинская сторона потеряла очень много драгоценного времени для постепенного, без угрозы попадания в «котел» отхода из Авдеевки.

В итоге, город-таки пришлось оставить. Но с большими потерями, с брошенными и расстрелянными российской стороной ранеными. Да, сейчас Зеленский и его окружение, а также пишущие по заказу Офиса президента Украины военные эксперты, журналисты и блогеры пытаются придать случившемуся характер едва ли не героического решения, но архивы не горят и ознакомившись с ними можно вспомнить все.

Да, Зеленский всегда и слишком сильно заботился о своем рейтинге, принимая чисто политические решения, не имея понимания и даже желания понимать доводы военных. Именно по этим причинам, после долгой и грязной кампании дискредитации, где главную роль сыграла депутат ВР от партии «Слуга народа» Марьяна Безугла, в отставку был отправлен Залужный. Причем, вместе со многими его заместителями, боевыми генералами, имевшими опыт побед над российскими оккупантами.

Помогло ли это Зеленскому в борьбе за рейтинг? Нет. Украинцы больше всего доверяют именно Валерию Залужному. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), опубликованные 15 февраля. Так, 94% респондентов высказали доверие Залужному, не доверяют – 5% (в декабре прошлого года эти показатели составляли 92% и 5%). Второй в рейтинге – начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов, ему доверяют 66% украинцев, не доверяют – 19% (в декабре – 60% и 20%). Только третий в списке – Зеленский, президенту Украины доверяют 64% украинцев, не доверяют – 35% (в декабре – 77% и 22%). Таким образом, уровень доверия к Зеленскому упал на 13 процентных пунктов.

Тем временем, президент США Джо Байден допустил дальнейшее отступление ВСУ и потерю других украинских городов после Авдеевки, пока Конгресс не одобрил выделение новой помощи Киеву. Об этом американский лидер заявил журналистам. Да, отсутствие помощи со стороны США является очень важной причиной поражений украинской армии. Но не единственной. В конце концов, руководство США несет ответственность не перед украинскими, а перед американскими гражданами.

Да, статус мировой супердержавы подразумевает оказание помощи со стороны США своим союзникам. Но и Украина обязана была более тщательно готовиться к войне с Россией. Она могла бы создать куда более эффективный ВПК. Да и коррупции в период войны в Украине быть не должно, а она есть. Как есть непонимание со стороны руководства Украины того, что политическая арена и театральная сцена — разные вещи.

Вот и в ходе Мюнхенской конференции по безопасности имела место «шутка» в исполнении президента Украины. Ведущая спросила у Владимира Зеленского: «Вы хотели бы что-то сказать «республиканцам» в США, которые блокируют сейчас принятие законов о помощи Украине?». «А нас показывают по телевизору? Тогда я не буду», — «пошутил» Зеленский. Совершенно очевидно, что это был намек на то, что он не захотел переходить к непереводимой игре слов с использованием украинских идиоматических выражений. Такая «шутка» могла бы зайти во ходе выступлений «95 квартала». Но она не уместна из уст президента страны, критически зависящей от военной и финансовой помощи США. А теперь представим, что президентом Соединенных Штатов все же станет Дональд Трамп….