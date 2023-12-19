Евросоюз приостановит торговые пошлины на ряд товаров из США до конца марта 2025 года.

Как передает #, об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте сообщества.

ЕС приостановит на 15 месяцев пошлины на мотоциклы, одежду и крепкий алкоголь. США в свою очередь воздержатся от пошлин в размере 25% на сталь и 10% на алюминий из ЕС, введенных в 2018 году занимавшим тогда пост президента Дональдом Трампом.

Агентство Bloomberg сообщило 6 октября, что ЕC и США работают над тем, чтобы подписать временное соглашение по торговле сталью и алюминием для предотвращения роста пошлин на трансатлантическую торговлю. Речь идет о предварительных договоренностях, касающихся решения проблемы избыточных сталеплавильных мощностей, а также выбросов парниковых газов в сталелитейном и алюминиевом секторе.

По информации агентства, сделка также предусматривает новые тарифы на сталь, введение которых должно быть направлено против нерыночных практик таких стран, как КНР, которую западные страны обвиняют в демпинге.