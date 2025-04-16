Госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник американского президента Стив Уиткофф планируют на следующей неделе посетить Париж для обсуждения конфликта на Украине, а также взаимодействия с Ираном и торговых пошлин. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

В ходе этого визита запланирована встреча Уиткоффа с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В свою очередь Рубио проведет переговоры с министром по делам Европы и иностранных дел страны Жан-Ноэлем Барро. Кроме Украины, Ирана и пошлин на повестке стоит ситуация с сектором Газа, где Израиль проводит военную операцию.

Точные даты обеих встреч не называются.