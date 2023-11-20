Руководители стран БРИКС 21 ноября соберутся в формате видеоконференции на внеочередную встречу, которая будет посвящена ситуации на Ближнем Востоке и, в частности, в секторе Газа.

«Лидеры стран БРИКС — Бразилии, России, Индии и Китая — соберутся [под председательством ЮАР] на внеочередную встречу в виртуальном формате, пригласив лидеров [новых стран] БРИКС — Саудовской Аравии, Аргентины, Египта, Эфиопии, Ирана и Объединенных Арабских Эмиратов», — говорится в сообщении пресс-службы президента ЮАР.