Руководители стран БРИКС 21 ноября соберутся в формате видеоконференции на внеочередную встречу, которая будет посвящена ситуации на Ближнем Востоке и, в частности, в секторе Газа.
«Лидеры стран БРИКС — Бразилии, России, Индии и Китая — соберутся [под председательством ЮАР] на внеочередную встречу в виртуальном формате, пригласив лидеров [новых стран] БРИКС — Саудовской Аравии, Аргентины, Египта, Эфиопии, Ирана и Объединенных Арабских Эмиратов», — говорится в сообщении пресс-службы президента ЮАР.
Представители членов БРИКС и приглашенных государств «сделают заявления от лица своих стран насчет текущего гуманитарного кризиса в Газе завтра, 21 ноября». Во встрече примет участие генсек ООН Антониу Гутерриш. Планируется, что участники мероприятия примут совместное заявление.