Президент США принял решение об участии в экстренной встрече генералов и адмиралов США, которая пройдет на базе морской пехоты в Куантико (штат Виргиния) 30 сентября. Об этом сообщает The Washington Post (WP), ознакомившаяся с внутренним документом, разосланным в отделы Министерства обороны США.

«У нас есть подтверждение от Белого дома, что президент США будет присутствовать на встрече во вторник»,— говорится в документе, в котором также отмечается, что это решение президента «существенно изменит меры безопасности» во время мероприятия. Как отмечает WP, появление президента на этой встрече не только вносит значительные коррективы в планы министра обороны Пита Хегсета, созвавшего на эту экстренную встречу около 800 командующих с разных концов мира, но и требует обеспечения высокого уровня безопасности. В Белом доме на запросы WP относительно неожиданного решения президента Трампа не ответили.

О приказе главы Пентагона Пита Хегсета генералам и адмиралам США собраться в срочном порядке в Куантико стало известно 25 сентября. Причина столь экстренной встречи министерством не указывается. Некоторые СМИ считают, что она может быть связана с предстоящим шатдауном правительства США и речь главы Пентагона на ней станет предвестником усиления кадровых чисток и ограничения деятельности ведомства из-за приостановки его финансирования.