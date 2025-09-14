Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в воскресенье утром отбыл в Доху для участия в экстренной встрече глав внешнеполитических ведомств стран Организации исламского сотрудничества (ОИС), созванной по просьбе Катара, сообщает иранское агентство Mehr.

Встреча «будет посвящена военной агрессии израильского режима против Катара», а также должна «подготовить почву для исламско-арабского саммита, запланированного на понедельник», говорится в сообщении.

Агентство отмечает, что Иран на встрече лидеров будет представлять президент Масуд Пезешкиан.