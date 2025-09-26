Глава Пентагона Пит Хегсет созвал высших военных руководителей на необычную встречу в начале следующей недели, как раз перед тем, как правительство США может прекратить работу из-за финансового спора между президентом Дональдом Трампом и демократами в Конгрессе.

Об этом говорится в публикации Bloomberg.

Официально в Пентагоне не назвали причину, по которой Хегсет дал распоряжение сотням генералов и адмиралов вооруженных сил США в кратчайшие сроки собраться на базе морской пехоты в Вирджинии на следующей неделе, 30 сентября.

Как пишет газета The Washington Post, в США и десятках других стран по всему миру служат более 800 американских генералов и адмиралов. Приказ Хегсета распространяется на всех старших офицеров в звании бригадного генерала и выше, на их аналог в военно-морских силах, а также на старших советников. Таким образом, во встрече могут участвовать более 1000 человек. Собеседники WP сказали, что не помнят совещаний подобного масштаба.

Многие собеседники WP предположили, что речь на встрече может пойти о масштабных сокращениях в армии США, к которым ранее призывал Хегсет. Ряд источников допустили, что будут обсуждаться новая стратегия национальной обороны или другие вопросы.