Глава Пентагона Пит Хегсет экстренно созвал сотни генералов и адмиралов без объяснения причин.

По информации издания, приказ распространяется почти на всех офицеров в звании бригадного генерала и выше, включая командующих в зонах вооруженных конфликтов по всему миру, передает washingtonpost.com.

По словам одного из собеседников издания, действия Хегсета вызвали серьезное беспокойство у людей, и «они не понимают, что это значит».

Другой источник отметил, что многие командиры, находящиеся за границей, также обязаны лично прибыть на встречу. По его словам, обычно такого не происходит.