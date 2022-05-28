Завершено исполнение распоряжения президента Ильхама Алиева “О помиловании ряда осужденных лиц” от 27 мая 2022 года.

В общей сложности распоряжение распространилось на 213 человек.

Так, от неотбытой части наказания освобождены 167 человек, осужденных к лишению свободы, один человек освобожден от пожизненного лишения свободы. Неотбытая часть наказания 36 человек сокращена наполовину.

От наказания освобождаются трое лиц, осужденных условно. От неотбытой части наказания в виде ограничения свободы освобождены 6 человек.

Трое помилованных лиц являются иностранцами (гражданами Узбекистана, Ирана и Турции).

Распоряжение о помиловании также коснулось 20 человек, участвовавших в массовых беспорядках в Гяндже 10 июля 2018 года.