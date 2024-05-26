Началось исполнение подписанного вчера Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым Распоряжения «О помиловании ряда осужденных лиц».

Исполнение распоряжения осуществляется в учреждениях Пенитенциарной службы Министерства юстиции и Службе пробации.

Распоряжение о помиловании применено к 154 осужденным.

Из них 63 человека освобождены от неотбытой части наказания в виде лишения свободы, еще 52 осужденным вдвое сокращен срок неотбытой части наказания. Также освобожден один человек, приговоренный к лишению свободы с отсрочкой наказания.

Еще 28 человек, приговоренных к ограничению свободы, освобождены от неотбытой части наказания.

Неотбытая часть наказания трех осужденных к ограничению свободы сокращена наполовину.

От неотбытой части наказания освобождены два человека, приговоренных к исправительным работам, еще четыре человека – от штрафов, к которым были приговорены. Также снята судимость с одного человека, приговоренного к лишению свободы и отбывшего наказание.

Кроме того, 8 иностранных граждан, приговоренных к лишению свободы, освобождены от неотбытой части наказания. Из помилованных пятеро — граждане Афганистана, двое — граждане Турции и один — гражданин России.