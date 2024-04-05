Суд коммуны Монтаржи в центральной Франции ограничил актера Алена Делона в праве распоряжения имуществом, поместив его под режим усиленной опеки. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Соответствующая мера может быть действительна до пяти лет и может продлеваться на более долгий срок. В течение этого периода опекун, имя которого не раскрывается, имеет право распоряжаться доходами Делона.

В январе 2024 года специальный судья по делам опеки поместил актера под судебный надзор в связи с состоянием его здоровья. Это более мягкая мера, чем усиленная опека, поскольку Делон имел право выполнять большинство действий по своему усмотрению, за исключением самых важных, вроде продажи недвижимости. Его опекун также был призван помочь Делону с медицинским наблюдением и выбором врачей.