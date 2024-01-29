Французский суд поместил 88-летнего актера Алена Делона под опеку. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Из-за меры пресечения артист ограничен в ряде прав, в том числе на распоряжение недвижимостью. Отмечается, что Делон останется в праве совершать большинство привычных операций, кроме наиболее значимых, таких как продажа или покупка недвижимого имущества. За них будет отвечать назначенный судом человек, личность которого держится в секрете от СМИ.

Суд поместил Делона под опеку в результате разбирательства, инициированного детьми артиста — 29-летним Аленом-Фабьеном, 33-летней Анушкой и 59-летним Энтони. Они потребовали провести оценку состояния здоровья отца.