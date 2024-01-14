Детей легендарного французского актера Алена Делона обвиняют в попытке убить своего отца.

Как передает газетуа Le Figaro, с соответствующим иском в прокуратуру обратилась называющая себя бывшей спутницей актера Хироми Роллен.

Женщина настаивает, что состояние Делона было стабильным, когда она жила с ним, поскольку тогда он находился под постоянным наблюдением швейцарских врачей. В письме, направленном в прокуратуру, она утверждает, что актер пропустил несколько запланированных визитов к врачу после того, как ее заставили уйти из дома.

Роллен обвинила детей Делона в том, что те остановили лечение отца. В качестве доказательств она также привела переписку братьев Делон и их сестры Анушки, в которой сын актера Энтони предлагал остановить химиотерапию отца. Энтони, в частности, писал, что такое лечение «только ускоряет приближение неизбежного», а также предложил вместо этого «купить соковыжималку и поить его соками».

Адвокат Роллен в письме от ее имени указал, что такие действия детей Делона можно расценивать как попытку убийства.