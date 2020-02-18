В Азербайджане в день производится 6 автомобилей

В Азербайджане в сфере производства машин и оборудования, прочих транспортных средств, легковых автомобилей, прицепов и полуприцепов произведено продукции на 63,1 млн манатов в январе этого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, по сравнению с 2018 годом производство автомобилей, прицепов и полуприцепов увеличилось на 72,8%, прочих транспортных средств – на 89,8%.

За этот период в стране было произведено 192 единицы автомобилей, что в 2,2 раза больше аналогичного периода прошлого года. Запасы готовой продукции на 1 февраля составили 134 единицы. В среднем в стране производилось 6,4 единицы автомобилей в сутки.

Статистика по производству тракторов в отчетном месяце не указана, но на 1 февраля запасы готовой продукции составили 286 единиц.