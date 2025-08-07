Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили на своей странице в Facebook коснулся предстоящей встречи Пашинян-Трамп-Алиев Алиев-Трамп-Пашинян в Вашингтоне:

«Завтра в Вашингтоне состоится важнейшее историческое событие. При посредничестве Дональда Трампа Армения и Азербайджан подпишут мирный договор. Алиев и Пашинян долго вели переговоры, но вмешательство американского президента ускорило процесс.

Сегодняшний день войдёт в мировую историю как день освобождения Кавказа от России. Россия уже официально теряет своё господство над двумя из трёх стран Южного Кавказа и пока, действуя через «группы с первобытным мышлением», продолжает контролировать Грузию, но этот контроль продлится недолго».