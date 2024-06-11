На сегодняшний день Азербайджан оказал Украине помощь в размере 40 млн долларов.

Как сообщает #, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе выступления на конференции по восстановлению Украины в Германии.

Министр отметил, что Азербайджан является одной из первых стран, оказавших гуманитарную помощь Украине, и до сих пор поставляет лекарства, продовольствие, электрогенераторы и т.д.

Вместе с тем, было отмечено, что наша страна реализует программу медицинской и социально-психологической реабилитации для детей, пострадавших от конфликта в Украине.

Было отмечено, что Азербайджан поддерживает проекты по восстановлению инфраструктуры в Украине, в частности, уже завершена реконструкция здания школы в Ирпени.