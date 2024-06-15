В январе-мае 2024 года в Азербайджане было произведено 1389 единиц легковых автомобилей, что на 193 единицы меньше по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.

Об этом в субботу Trend сообщили в Госкомстате Азербайджана.

Было отмечено, что в целом за январь-май 2024 года в сферах производства машин и оборудования, других транспортных средств, автомобилей, прицепов и полуприцепов произведено продукции на 297,1 миллиона манатов, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года производство других транспортных средств сократилось на 18,4 процента, производство машин и оборудования сократилось на 19,5 процента, а производство автомобилей, прицепов и полуприцепов выросло на 31,3 процента.

За этот период производство тракторов сократилось на 11,3 процента по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.