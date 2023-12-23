В продолжение политики «Великого возвращения» гражданам Азербайджана и иностранным туристам облегчаются поездки на освобожденные от оккупации территории.

Об этом сообщает АПА-Экономикс со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта.

Согласно информации, если до сих пор граждане посещали освобожденные от оккупации территории только организованными в определенных направлениях автобусными рейсами и групповыми туристическими поездками, то с 27 декабря 2023 года они смогут посещать город Шуша и поселок Суговушан на личных легковых автомобилях.

Граждане смогут получать разрешение на поездку через портал «Yolumuz Qarabağa» (www.yolumuzqarabaga.az) начиная с 25 декабря. Поездка в Шушу будет возможна по «дороге Победы», в том числе через пропускной пункт Алханлы Физулинского района, а в поселок Суговушан — через Тертерский и Геранбойский районы (село Тапгарагоюнлу).

При выдаче гражданам разрешений на поездки в направлении Шуши и Суговушан будет применяться некоторое регулирование. Подробную информацию об этом можно получить на портале “Yolumuz Qarabağa”.

Поездку можно совершать на личном легковом автомобиле, при условии, если количество сидячих мест не превышает девяти, включая место водителя. Под личными легковыми автомобилями понимаются транспортные средства, имеющие Государственный автомобильный регистрационный знак Азербайджанской Республики, соответствующие категории B. Срок действия разрешений составит два дня для города Шуша и один день для поселка Суговушан. В целях упорядочения поездок и обеспечения безопасности пассажиров на начальном этапе в течение дня в Шушу будет разрешен въезд 80, в Суговушан — 60 легковых автомобилей.

МВД принимает необходимые меры в целях безопасности граждан, которые с 27 декабря 2023 года будут посещать город Шуша и поселок Суговушан.

Передвижение граждан будет организовано только по определенным направлениям. По соображениям безопасности не будет разрешено перемещение граждан в районы за пределами маршрута. В связи с этим на временных полицейских постах водителям будут предоставлены инструкции-уведомления.