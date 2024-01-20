Экспорт китайских легковых автомобилей в Россию в 2023 году увеличился более чем в семь раз. Об этом сообщает РБК со ссылкой на отчет главного таможенного управления Китая.

Согласно приведенным данным, экспорт таких машин, а также других моторных транспортных средств, которое предназначены для перевозки людей, достиг 11,5 миллиарда долларов в 2023 году. Для сравнения, годом ранее этот показатель был в районе 1,6 миллиарда долларов. За 11 месяцев прошлого года Китай поставил в Россию более 840 тысяч транспортных средств, включая автомобили, грузовики и автобусы.