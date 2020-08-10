В Азербайджане с сегодняшнего дня разрешено проведение спортивных соревнований

С сегодняшнего дня в Азербайджане разрешается проведение спортивных соревнований и игр на открытом воздухе.
Соответствующее решение принял Оперативный штаб при Кабинете министров.
Было отмечено, что согласно соответствующему решению Кабинета министров, в городах Баку, Сумгайыт, Гянджа, Евлах, Масаллы, Джалилабад, Мингячевир и Абшеронском, Бардинском, Сальянском, Хачмазском, Геранбойском, Гейгельском районах с 00:00 10 августа в список разрешенных сфер деятельности добавляются следующие сферы:
— Проведение спортивных соревнований и игр на открытом воздухе;
— деятельность торговых объектов по продаже непродовольственных товаров и предметов бытового обслуживания населения (за исключением крупных торговых центров);
— производство машин и оборудования;
— производство электрооборудования;
— производство компьютерной, электронной и оптической продукции;
— производство автомобилей, прицепов и полуприцепов;
— производство прочих транспортных средств;
— производство полиграфической продукции;
— изготовление ювелирных изделий;
— производство музыкальных инструментов, спортивных товаров;
— швейное производство;
— текстильная промышленность;
— производство обуви;
— производство кожи и кожаных изделий;
— производство табачных изделий;
— производство прочей промышленной продукции.