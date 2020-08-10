В Азербайджане с сегодняшнего дня разрешено проведение спортивных соревнований

С сегодняшнего дня в Азербайджане разрешается проведение спортивных соревнований и игр на открытом воздухе.

Соответствующее решение принял Оперативный штаб при Кабинете министров.

Было отмечено, что согласно соответствующему решению Кабинета министров, в городах Баку, Сумгайыт, Гянджа, Евлах, Масаллы, Джалилабад, Мингячевир и Абшеронском, Бардинском, Сальянском, Хачмазском, Геранбойском, Гейгельском районах с 00:00 10 августа в список разрешенных сфер деятельности добавляются следующие сферы:

— Проведение спортивных соревнований и игр на открытом воздухе;

— деятельность торговых объектов по продаже непродовольственных товаров и предметов бытового обслуживания населения (за исключением крупных торговых центров);

— производство машин и оборудования;

— производство электрооборудования;

— производство компьютерной, электронной и оптической продукции;

— производство автомобилей, прицепов и полуприцепов;

— производство прочих транспортных средств;

— производство полиграфической продукции;

— изготовление ювелирных изделий;

— производство музыкальных инструментов, спортивных товаров;

— швейное производство;

— текстильная промышленность;

— производство обуви;

— производство кожи и кожаных изделий;

— производство табачных изделий;

— производство прочей промышленной продукции.