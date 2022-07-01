Обнародована статистика обращений за июнь по поводу признания иностранных дипломов.

Как сообщили в Агентстве по обеспечению качества в образовании, по 208 из 287 обращений были приняты положительные решения и выданы соответствующие свидетельства.

Обращения 35 человек отклонили из-за неудовлетворительного уровня знаний языка обучения, 17 — недостаточного периода пребывания на территории страны обучения, 16 – несоответствия минимальному сроку пребывания в стране обучения и неудовлетворительного уровня знаний языка обучения, 11 — по другим причинам.

88 обратившихся получили образование в России, 71 – в Турции, 66 — в Украине, 15 — в Грузии, 7- в Великобритании, 40 – в других странах.

Что касается наиболее востребованных специальностей, то 42 обращения поступили по юриспруденции, 23 – по экономике, 22 – по медицине, 18 – по управлению бизнесом, 14 – по менеджменту.