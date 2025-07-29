Американские компании сократили наем выпускников колледжей и университетов на позиции начального уровня, предпочитая использовать вместо них искусственный интеллект (ИИ). Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

По данным издания, руководители хотят сосредоточиться на поиске более опытных специалистов. В течение многих лет, по данным журналистов, выпускники работали за небольшую плату, проводя несколько лет в компании за небольшую зарплату ради обучения, получения опыта и последующего закрепления на рынке труда.

Авторы публикации добавили, что появление ИИ может разрушить этот негласный договор между работодателями и выпускниками. Из-за сокращения найма молодых специалистов компании снижают количество сотрудников, которые будут готовы занять руководящие позиции через 5 — 10 лет, отметили в WSJ.