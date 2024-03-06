Решение сократить число зрителей на церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже было принято по просьбе президента Франции Эмманюэля Макрона на фоне опасений возможности атак со стороны исламистских террористических группировок.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила европейская версия газеты Politico.

Источник во французском МВД сообщил о том, что президент опасается проблем, связанных с контролем над толпой и обеспечением безопасности, так как церемония открытия впервые состоится в открытом пространстве — на набережной Сены, а не на стадионе. Французские разведслужбы пока не зафиксировали рисков теракта во время Игр, но он заявил, что «основная угроза — это исламистский терроризм».

В МВД Франции считают, что ряд террористических группировок, орудующих за пределами Франции, рассматривают страну как возможную цель будущей атаки. В качестве примера источник назвал террористические группировки «Аль-Каида» и ИГИЛ.

Вчера министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что около 326 тыс. человек смогут наблюдать за церемонией открытия Олимпиады-2024. Как отмечает Politico, это почти вдвое меньше изначально запланированного числа зрителей: в октябре 2022 года министр говорил о возможности присутствия на мероприятии 600 тыс. человек.