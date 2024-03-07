Французские власти из-за возможных терактов почти вдвое (до 300.000 человек) сократили количество зрителей на церемонии открытия Олимпийских игр 2024 г. в Париже, которая пройдет в июле. Об этом сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника в МВД Франции.

Отмечается, что церемония впервые в истории пройдет в общественном месте (на набережной реки Сена), а не на стадионе. В связи с этим есть опасения по поводу сдерживания толпы и обеспечения безопасности. По словам источника, «основной угрозой является исламистский терроризм».