В Азербайджане коронавирусом заразились еще 426 человек, 13 умерли

В Азербайджане зарегистрировано 426 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 515 человек выписаны после выздоровления.

Как сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров, 13 человек с положительным тестом на COVID-19 умерли.

На сегодняшний день в стране выявлено 330 269 фактов заражения коронавирусной инфекцией. Из них 315 415 человек прошли лечение и вылечились, 4 792 скончались. Активное число больных составило 10 062 человека.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 8 877 тестов, на сегодняшний день — 3 392 930 тестов.