В Азербайджане гидами будут работать только сертифицированные специалисты

После принятия нового закона «О туризме» в Азербайджане, только обладающие сертификатом гида смогут заниматься этим родом деятельности.

Об этом в пятницу сказала соучредитель Азербайджанской ассоциации туристических гидов, тренер Всемирной федерации ассоциаций туристических гидов Сакина Аскерова.

По ее словам, по причине того, что закон «О туризме» еще не в силе, сертификаты гидам выдаются по итогам тренингов.

«Однако после принятия законопроекта «О туризме» сертификаты будут обладать и правовой силой. На основании этих сертификатов, гиды смогут осуществлять профессиональную деятельность», — сказала Аскерова.

Она отметила, что сертификаты будут выдаваться сроком на пять лет.

«В настоящее время гиды проходят наши тренинги только для самосовершенствования, и наличие сертификата для них не обязательно», — пояснила Сакина Аскерова.(Trend)