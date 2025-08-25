Вероятность самых мощных солнечных вспышек X-класса достигла максимальных значений с середины лета. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН).

Вспышки X-класса сопровождаются колоссальным выбросом энергии и излучения. Такие события способны спровоцировать сильные геомагнитные бури на Земле, вывести из строя спутники и системы связи, а также повысить уровень радиации в космосе.

По данным ученых, источником активности стала крупная группа солнечных пятен, скрытая за краем диска звезды. Именно с этой области фиксируются наиболее сильные взрывы, что и повышает вероятность экстремальных вспышек.