Хотя газовые хранилища Германии заполнены на 90%, «остаточные риски» для энергоснабжения страны в зимний период сохраняются. Об этом предупредил глава Федерального агентства по сетям (Bundesnetzagentur, BNetzA) Клаус Мюллер в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung, опубликованном в воскресенье, 13 августа.

Даже учитывая, что после отказа от российского газа появились другие стабильные источники для закупки энергии, «полностью отменять предупреждение (о возможных перебоях в снабжении) еще рано», — указал Мюллер. Одним из факторов «остаточного риска» он назвал при этом вероятность «очень холодной зимы в Европе».

«Кроме того, президент России Владимир Путин может перекрыть вентиль газопроводов, снабжающих Южную Европу. И наконец, кошмарный сценарий представляют собой террористические атаки на газопроводы», — резюмировал собеседник газеты.

И промышленность, и домохозяйства в Германии уже сократили потребление энергии, благодаря чему газовые хранилища в стране на сегодня практически полностью заполнены. Тем не менее Клаус Мюллер призвал сограждан и дальше придерживаться экономии и «внимательно относиться к своему потреблению газа в условиях приближающегося отопительного сезона». (DW)