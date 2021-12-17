В Азербайджане выявлено еще 755 случаев заражения коронавирусом, 1 671 человек вылечился.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

18 пациентов с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 608 815 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 583 914 человек вылечились, 8 167 скончались, число активных больных — 16734.

За прошедшие сутки проведено 10 804 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 5 729 433 тестов.

За последние сутки в Азербайджане был вакцинирован от коронавируса (COVID-19) 27 321 человек. За день число получивших первую дозу вакцины составило 3 158, вторую дозу получили 3 611, бустерную дозу – 20 552 человека.

Общее число вакцинированных в стране составляет 11 017 859, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 134 947, вторую дозу получили 4 634 404, бустерную дозу – 1 248 508 человек.