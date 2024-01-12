В бассейне реки Амазонки обнаружен огромный древний город, тысячелетиями скрывавшийся за пышной растительностью. По мнению ученых, находка значительно изменит наши прежние представления о людях, населявших этот регион.

Город расположен в долине Упано на востоке Эквадора, который находится в тени вулкана. По словам ученых, большая удача, что вулкан не разрушил жизнь сообществ, обитавших здесь многие тысячелетия.

На основе исследований других древних поселений в горной местности Южной Америки ранее считалось, что эти места населяли кочевники. Все они, включая знаменитый Мачу-Пикчу в Перу, строились относительно небольшими и простыми в смысле городского планирования.

Открытие в Упано поразило ученых сложной сетью дорог и каналов, соединявших городские улицы и площади.

Археологи полагают, что город был построен около 2500 лет назад и населялся людьми на протяжении примерно тысячи лет.

По словам ученых, трудно точно оценить, сколько людей проживало здесь одновременно, но точно не менее 10 тысяч человек (верхний предел – до 100 тысяч).

Раскопки велись на разных участках территории площадью 300 кв. км. Не все районы оказались доступными для работ из-за густой растительности.