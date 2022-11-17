На территории современной Италии обнаружили древний храм, построенный этрусками. Об этом сообщает пресс-служба Фрайбургского университета.

Он находится на территории древнего города Вульчи в 80 километрах от современного Рима. Храм был построен в VI-V веках до нашей эры, в доримскую эпоху, когда Вульчи входил в Союз двенадцати городов Этрурии и отличался богатством. Исследователи обнаружили участки стены, сделанной из туфа, пористой вулканической породы, и приступили к полному очищению здания размером 45 на 35 метров от земли.

До открытия храма сведения о внешнем виде и устройстве этрусских городов были ограничены. «Неповрежденные [археологические] слои храма дают нам представление о развитии одного из самых важных этрусских городов», — поясняют ученые. В будущем специалисты планируют выяснить точный облик храма, чтобы узнать больше о религии этрусков, социальной структуре в Вульчи и жизни горожан. (Газета.Ру)