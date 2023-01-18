Археологи в Норвегии нашли старейший рунический камень в мире, согласно их оценке. Они считают, что надписи на нем имеют возраст до 2000 лет и восходят к самым ранним дням загадочной истории рунического письма.

На плоском квадратном блоке коричневатого песчаника вырезаны знаки, которые могут быть самым ранним примером слов, записанных в письменной форме в Скандинавии, сообщили в Музее истории культуры в Осло, пишет The Guardian. В музее добавили, что это «одна из старейших когда-либо найденных рунических надписей» и «самый старый датируемый рунический камень в мире».

«Эта находка даст нам много новых знаний об использовании рун в раннем железном веке. Возможно, это одна из первых попыток использовать руны на камне в Норвегии и Скандинавии», — считает Кристель Зильмер, профессор Университета Осло.