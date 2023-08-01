В Швейцарии во время раскопок нашли наконечник стрелы из бронзового века (с 800 по 900 гг. до н.э.) из метеоритного железа.

В журнале Journal of Archaeological Science опубликовали результаты соответствующих раскопок, которые проводились под руководством геолога Беды Хофманн из Музея естественной истории Берна и Бернского университета в Швейцарии.

Ученые предполагают, что найденный наконечник могли привезти торговцы с территории современной Эстонии.

Сообщается, что длина наконечника — 39,3 мм, а вес — 2,904 грамм. Создан он из сплава железа, никеля и алюминия-26 (радиоактивный изотоп алюминия, образующийся только в космической среде).

Исследователи предполагают, что наконечник изготовили из метеорита класса IAB. Скорее всего, речь идет о Каалиярве из Эстонии. Считается, что он упал примерно в 1500 году до н. э. и разбросал множество фрагментов. (униан)