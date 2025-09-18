Археологи в Турции обнаружили клинописную табличку возрастом почти 3500 лет, которая оказалась древним «списком покупок» мебели, сообщают турецкие СМИ.

Находка была сделана в древнем городе Алалах (современный курган Аккана) во время реставрационных работ после землетрясения.

Как сообщил министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой, табличка датируется XV веком до нашей эры и написана на аккадском языке одном из восточно-семитских языков Месопотамии. Артефакт весит всего 28 граммов, имеет размеры 42 на 35 мм и толщину 16 мм, однако несет ценную информацию о хозяйственной жизни древнего общества.

Лингвисты прочли, что табличка содержит записи о покупке деревянных столов, стульев и табуретов, а также сведения о том, кто совершал приобретения и где именно. «Мы считаем, что эта табличка обеспечит новый взгляд на культурное и экономическое наследие Анатолии для будущих поколений», — отметил Эрсой.

Открытие подтверждает, что хозяйственная жизнь людей тысячи лет назад была организованной, а привычка вести списки покупок существовала задолго до современных супермаркетов.