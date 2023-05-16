Заместитель министра иностранных дел Армении Мнацакан Сафарян прокомментировал переговоры с Азербайджаном.

Как сообщает АПА, Сафарян подчеркнул, что есть проект соглашения, вокруг которого идут переговоры.

Он отметил, что в ходе переговоров с азербайджанской стороной Армения руководствуется мыслью о необходимости выработки механизмов защиты прав и обеспечения безопасности армянских жителей Карабаха.

На вопрос о том, какая страна будет обеспечивать работу необходимых механизмов, Сафарян заявил, что есть множество вариантов – это могут быть как отдельные страны, так и Совет безопасности ООН.

На вопрос о том, вокруг каких вопросов будут идти переговоры глав МИД Армении и Азербайджана в Москве – открытие коммуникаций, замминистра ответил: «Думаю, переговоры будут вестись по всем пунктам».

«Проект не брюссельский и не какой-либо другой. Это проект, который сформировали обе стороны», — сказал он в ответ на вопрос, что будут обсуждать министры в Москве.

«Что же касается признания Арменией и Азербайджаном территориальной целостности друг друга, то этом нет ничего нового», — добавил замглавы МИД.

Что же касается площадки переговоров, то замминистра подчеркнул, что используется сразу несколько площадок, в том числе и российская.