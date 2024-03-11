Высказывания заместителя министра обороны Великобритании подтверждают стремление Запада превратить Армению в инструмент проводимой им в регионе линии, направленной против России, заявили в МИД РФ.

«Нас уже не удивляет тот факт, что в Лондоне перестали скрывать антироссийскую сущность всех своих шагов на постсоветском пространстве, в том числе на Южном Кавказе. Но откровения Хиппи — это еще и прямое подтверждение того, что Запад стремится превратить Армению в инструмент проводимой им в регионе линии, направленной против Москвы», — говорится в комментарии МИД РФ.

В МИД РФ отметили также, что эта ситуация – повод задуматься для ответственных политиков в Ереване.

Отметим, замминистра обороны Британии Джеймс Хиппи заявил, что Лондон готов оказать поддержку Армении перед лицом «исходящих из России угроз» и весь вопрос в желании Пашиняна заморозить участие Армении в ОДКБ.

Лондон оценил это решение Еревана как «реализацию суверенного права Армении».