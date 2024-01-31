Заместитель министра экономики Армении Ани Испирян и еще 6 человек арестованы по двум уголовным делам о коррупционных злоупотреблениях.

Как передают армянские СМИ, следственный комитет установил, что должностные лица из Минэкономики, действуя по предварительному сговору и подстрекательству, злоупотребили своими полномочиями.

В ходе тендера на «Создание банка государственных инвестиционных программ», чтобы обеспечить победу одного из участвующих акционерных обществ, нарушив законы о закупках, они исключили другого участника тендера.

По данным Следственного комитета, победителем стала компания, предложившая цену в три раза больше, чем у конкурента. В другом уголовном деле установлено, что должностное лицо из Минэкономики несправедливо компенсировало бенефициарам около 238,5 млн драмов, принимая документы, не соответствующие требованиям программы, и представляя отчеты о работе, которая не соответствовала стандартам.

Следственный комитет сообщил, что гражданам была необоснованно выплачена компенсация. Ранее обыски проводились как в министерстве, так и в квартирах более 15 человек по более чем 15 адресам.